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Девушка прочитала переписку родителей, удивилась и решила уйти из семьи

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Пользовательница Reddit под ником 70sbushleaguer рассказала историю о том, как прочитала переписку родителей и задумалась об уходе из семьи, так как оказалось, что они ее презирают.

По словам 22-летней девушки, она вернулась домой на лето после учебы. Студентка заметила, что ее мать и отец, а также братья и сестры постоянно негативно реагируют на нее, несмотря на отсутствие каких-либо споров или конфликтов между ними. Однажды она заподозрила, что родственники обменивается сообщениями с оскорблениями в ее адрес, и решила это проверить.

Автор записи отметила, что решила все выяснить, когда отец уехал в продуктовый магазин и оставил свой телефон дома. «Любопытство взяло верх надо мной, поэтому я открыла телефон (у него не было пароля) и посмотрела его переписку с мамой. Я была совершенно потрясена, обнаружив, что большинство их разговоров о том, насколько они меня презирают», — рассказала она.

По словам пользовательницы, семья специально планировала совместные обеды, походы в кино и другие развлечения таким образом, чтобы она не могла на них присутствовать. При этом в переписке мать и отец даже не называют ее по имени.

Девушка позднее рассказала, что родилась в религиозной семье католиков, при этом сама она не очень религиозна, хотя и не говорит об этом открыто. Также она призналась сестре, в том, что лесбиянка, но просила не говорить об этом остальным родственникам. Однако та нарушила обещание. Пользовательница добавила, что у нее есть друзья и нет никаких проблем при общении с окружающими.

Другие участники сообщества в комментариях поддержали девушку. Большинство посоветовали ей уйти из семьи, как она и задумала. По их мнению, исправить ситуацию не получится. Они призвали собрать все важные документы и ценные вещи перед уходом. Пользователь sleepingsapphire рассказал, что у него была похожая ситуация и что далеко не всегда кровные родственники — это настоящая семья.

Ранее в июле пользовательница Reddit пожаловалась в сети на странное хобби своих родственников. Женщина рассказала, что члены семьи ее мужа коллекционируют фигурки мышей и относятся к ним, как к реальным и разумным существам.

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