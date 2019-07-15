Беременная женщина пожаловалась на сумасбродство свекров и снискала поддержку

Пользовательница Reddit пожаловалась в сети на странное хобби своих родственников, которое ее раздражает и пугает. Публикация стала вирусной, а комментаторы со всего мира поддержали ее в Twitter.

34-летняя беременная женщина рассказала, что члены семьи ее мужа коллекционируют фигурки мышей и относятся к ним, как к реальным и разумным родственникам. Из-за этого, уверена она, страдает ее брак. После свадьбы свекр и свекровь также преподнесли им подобные статуэтки. «Я понимаю, что это, вероятно, они так приветствуют меня в семье, но я просто слишком напугана», — написала женщина.

У каждой мыши есть своя история и роль. Каждый член семьи представляет одну из фигурок, озвучивая ее скрипучим голосом. В качестве примера женщина описала ситуацию, когда свекр, используя мышь, просил у нее угощения и требовал, чтобы она общалась с фигуркой, а не с ним. Родственники расстраиваются, когда она игнорирует мышей и не подыгрывает им.

Ситуация ухудшилась после того, как она объявила о беременности: родители ее мужа представили ей двух новых мышей, которые будут исполнять роли внуков. Пользовательница очень разозлилась из-за этого, в ответ родственники от имени мыши обозвали ее тупицей.

Изначально женщина пожаловалась на происходящее в треде, где обсуждаются сомнительные поступки пользователей. Она переживала, имеет ли право выказывать недовольство подобным поведением семьи. Однако позднее обсуждение перенеслось в тред об отношениях. «Я беременна и борюсь с отсутствием поддержки моего мужа в отношении поведения моих родственников. Как я могу улучшить ситуацию?» — спросила юзер. Через некоторое время тред был удален по неизвестным причинам.

Пользователи со всего мира поддержали женщину. Наибольшее негодование ситуация вызвала у пользователей Twitter: многие пользователи сделали скриншоты публикации и выложили их в сеть. Они называли ее родственников сумасшедшими и советовали ей поскорее развестись и «исчезнуть» из жизни этой семьи.

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