Девушка бросила парня из-за генетической болезни и нашла понимание в сети

Пользовательница Reddit под псевдонимом bbill53 рассказала, что намерена уйти от парня после того, как узнала о наличии у него генетического заболевания, которое может передаться их детям. Комментаторы поддержали ее.

По словам девушки, они с молодым человеком были вместе уже два года, но мужчина ранее не сообщал ей о проблемах со здоровьем. Лишь недавно он заявил, что у его отца появились симптомы болезни Гентингтона, которая передается от родителей детям.

Возлюбленный объяснил, что молчал об этом лишь потому, что симптомы проявились только после 50-летия отца, и он не знал, болен ли сам. При этом партнер, по ее словам, отказался пройти тест на наличие у него заболевания. Он мотивировал это тем, что не хочет заранее знать о «смертном приговоре».

Девушка выразила обеспокоенность тем, что у их детей будет 50-процентный шанс унаследовать болезнь Гентингтона. Возлюбленный сказал, что не готов из-за такого риска усыновлять детей или делать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), чтобы у них родились здоровые дети. Она заявила о намерении прекратить эти отношения, так как чувствует себя обманутой партнером.

Многие пользователи поддержали ее решение. Один из юзеров рассказал, что эта болезнь есть и в его семье. По его словам, она действительно опасна, и девушке определенно не стоит оставаться с партнером, который «так легкомысленно относится к передаче генетического заболевания».

Ранее в июне пользователь Reddit сообщил, что не хочет рассказывать супруге о смерти через несколько месяцев из-за болезни. Он спросил, правильно ли будет, если он расскажет ей обо всем только после отпуска.

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