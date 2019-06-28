Мужчина пожелал скрыть скорую смерть от жены и не нашел понимания в сети

Пользователь Reddit поделился историей о том, не хочет рассказывать супруге, что ему осталось жить несколько месяцев из-за смертельной болезни. Мужчина спросил, правильно ли он поступит, если сначала съездит с ней в отпуск и только после сообщит неприятную новость.

По словам 31-летнего юзера, последние 15 лет состояние его здоровья требует постоянного наблюдения врачей и приема лекарств. Однако лишь недавно ему стало известно, что через 12-16 месяцев он умрет. «Я женат четыре года, детей нет. И у меня так и не хватило храбрости сказать жене. Я даже не знаю, как это сделать. Мы всегда знали, что я умру в молодом возрасте, но не так рано», — объяснил он.

Мужчина рассчитывает рассказать все супруге лишь после поездки в Австралию, куда они давно хотели слетать, и попросил посетителей портала оценить его план. Его одобрили далеко не все. Юзеры посчитали, что автору поста стоит как можно скорее сообщить обо всем, пусть даже жене и будет тяжело справиться с этой новостью. «Я думаю, что ценить последние мгновения вместе это очень важно. Понимаю твою позицию, как умирающего человека. Ты не хочешь, чтобы последние месяцы люди были грустными рядом с тобой. Но куда лучше, когда у нее будет полгода на подготовку, чем пара недель», — отметил shellwe.

Некоторые посоветовали рассказчику решить все вопросы, которые зависят исключительно от него, вроде оплаты налогов или интернет-сервисов, а также подготовить пароли для удаления или блокировки личных аккаунтов в соцсетях. Пользовательница CalLil6 подчеркнула, что сама является женой умирающего мужа, и призвала юзера как можно скорее сознаться во всем второй половине. «Она никогда не простит тебя, если ты не скажешь», — заметила она.

Ранее другой анонимный пользователь Reddit интересовался, правильно ли поступает, запрещая супруге посещать похороны бывшего любовника. Большинство пользователей поддержали его решение.

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