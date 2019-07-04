Телеведущая рассказала о чудесном спасении от смертельного заболевания

Ведущая спортивного телеканала ITV Сима Джасваль (Seema Jaswal) рассказала о том, как перенесла менингит, от которого могла умереть. Своей историей она поделилась с Mirror.

По словам Джасваль, она заболела, когда ей было 16 лет. Однажды днем она почувствовала сильную боль в голове и списала ее на простуду. Выпитые девушкой обезболивающие не помогли. Мать Джасваль вызвала врача, но он также заявил, что состояние подростка связано с простудой и дал больной парацетамол.

Той же ночью состояние девушки ухудшилось. Ее стошнило желчью, шея начала болеть, она начала плохо реагировать на свет и терять сознание. Мать вызвала скорую, приехавшие медики предположили, что у Джасваль передозировка наркотиками. Они небрежно отнесли ее в машину и доставили в больницу уже в состоянии комы.

Врачи сделали Джасваль поясничную пункцию и МРТ, результаты которых позволили им поставить точный диагноз — менингит. Девушка провела десять дней в больнице. «Это было ужасно. Я была такой слабой и потеряла много веса. Прошли месяцы, прежде чем я восстановила форму. Доктора сказали, что если бы не занятия спортом, исход мог бы быть хуже», — призналась ведущая.

В настоящий момент Джасваль поддерживает кампанию «Менингит сейчас», призванную рассказать людям о симптомах болезни и убедить их вакцинироваться. По словам ведущей, менингит изменил ее мировоззрение, заставив больше ценить время с близкими, работу и жизнь в целом.

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