Российскую модель госпитализировали в Китае

Российская модель из Ростовской области попала в больницу Шанхая, Китай, с бактериальным менингитом. Об этом пишет «Блокнот Новочеркасск».

По словам ее друзей, 25 марта Алису Митрову доставили в госпиталь Shanghai United Family с подозрением на ветрянку. Впоследствии врачи поставили диагноз «бактериальный менингит», лечение которого не покрывает страховка. Семье 21-летней девушки предъявили счет за лечение в размере 2,5 миллиона рублей.

По прогнозам докторов, ей придется пробыть в больнице около 10 дней.

Как сообщил ТАСС представитель дипмисcии Сергей Смольников, консульство России в Шанхае следит за ситуацией и оказывает россиянке необходимую помощь.

В ноябре прошлого года клиника в Дубае (ОАЭ) выставила счет в 15 миллионов рублей за лечение 57-летней туристки из Тамбова Натальи Поповой, умершей на больничной койке.

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