Клиника потребовала 15 миллионов за лечение умершей россиянки

Клиника в Дубае (ОАЭ) выставила счет в 15 миллионов рублей за лечение туристки из Тамбова, умершей на больничной койке. Об этом сообщает «Вести».

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57-летняя Наталья Попова почувствовала себя плохо на пляже, врачи диагностировали разрыв аорты и провели экстренную операцию. Спасти пациентку не удалось — после оперативного вмешательства у нее отказали почки.

Гибель россиянки не помешала врачам выставить ее родным счет, который покрывается стандартной туристической страховкой лишь на 10 процентов. Российские дипломаты в консульстве в Дубае ведут переговоры с клиникой, врачи согласны списать часть долга.

В страховой компании также назвали сумму «астрономической» и заявили, что ставят счет за медицинские услуги под сомнение.

В марте 2017 года клиника в Таиланде выставила счет на три миллиона рублей семье впавшего в кому россиянина. Как рассказала супруга мужчины, в частной клинике в Паттайе пригрозили, что перестанут давать пациенту нужные лекарства, если деньги не будут выплачены. При этом перевести россиянина в более дешевое медицинское учреждение не разрешают, пока не будет возвращен долг.

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