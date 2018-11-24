Власти Дубая оплатили многомиллионный счет за лечение умершей россиянки

Правитель эмирата Дубай (ОАЭ), шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оказал финансовую помощь родным россиянки Натальи Поповой, умершей во время отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области, передает ТАСС.

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«Он взял на себя не только оплату счетов из госпиталя, но и профинансировал транспортировку тела туристки на родину, авиабилеты членам семьи и прочие сопутствующие расходы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин отправил на имя правителя Дубая и генерального консула России в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина «письма с благодарностью за отзывчивость».

Туристка умерла после того, как врачи диагностировали у нее разрыв аорты и провели экстренную операцию. После оперативного вмешательства у женщины отказали почки. Несмотря на это, клиника в Дубае выставила счет в 15 миллионов рублей за лечение родным погибшей.

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