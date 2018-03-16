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Белорусской туристке в Литве насильно провели эндоскопию

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Ника Кошар

Туристка Ника Кошар рассказала в Facebook, что ее задержали по необоснованному подозрению в перевозке наркотиков и грубо досмотрели пограничники в литовском Вильнюсе, куда она прилетела из Перу с пересадкой в Амстердаме. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она уточнила, что является гражданкой Белоруссии.

По словам Кошар, ей насильственно провели эндоскопию и МРТ.

«У трапа меня ждали двое в штатском и штук пять таможенников. Взяли мой паспорт, переглянулись и сказали, мол, это она, — рассказала Кошар. — Отвели в сторону, сказали что надо кое-что выяснить. Спросили про какого-то Рауля или Пауля, летит ли он со мной. Я никого такого не знаю, так им и ответила».

Далее, по словам туристки, ее отвезли в клинику, где провели рентген. Врачи ничего не объясняли ей, общаясь между собой по-литовски. Так же грубо, по ее словам, провели и эндоскопию. «Это было похоже на акт каннибализма. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой», — рассказала Кошар.

Затем, по словам туристки, ей сообщили, что она должна пройти осмотр у проктолога и гинеколога, провели МРТ, однако ничего запрещенного не нашли. «После этого полицейские сказали: "Извините за доставленные неудобства, приезжайте к нам еще"», — заключила туристка и попросила своих подписчиков максимально распространить информацию о ее необоснованном и грубом досмотре.

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