В Британии устали от бесплатно рожающих туристок

Беременным женщинам, желающим родить в Великобритании по бесплатной программе, теперь придется подтвердить, что они проживали на территории государства в течение года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В настоящее время правом на бесплатные врачебные услуги в Великобритании могут воспользоваться граждане стран ЕС и студенты из любой страны мира с учебной визой. Другим категориям иностранцев медицинская помощь предоставлялась бесплатно, только затем им выставляли счет за услуги врачей, который должен оплатить либо сам пациент, либо страховая компания, либо его государство.

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В феврале в лондонской больнице Святого Георгия в порядке эксперимента перестали принимать беременных пациенток, которые прожили на территории Великобритании менее года. В результате количество беременных иностранок, приезжающих в госпиталь, чтобы бесплатно родить, уменьшилось на 90 процентов по сравнению с 2015-2016 годами.

Менеджеры больницы Святого Георгия посчитали, что они теряют 4,6 миллиона фунтов стерлингов (около 360 миллионов рублей) ежегодно из-за пациентов, которые приезжают из других стран и не оплачивают потом счета за лечение.

Теперь иностранкам для получения права бесплатно родить в больницах Великобритании необходимо предоставить ряд документов, среди которых паспорт или водительские права, счета за коммунальные услуги, договоры аренды либо другие доказательства проживания на территории страны в течение последнего года.

Решение было принято по инициативе Национальной службы здравоохранения. Согласно их расчетам, обычные роды обходятся государству в тысячу фунтов стерлингов (более 78 тысяч рублей), а в случае осложнений стоимость может превышать сотни тысяч фунтов.

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