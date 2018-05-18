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«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног

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Дэвид Морана

Житель Испании Дэвид Морана (Davide Morana) рассказал о том, как лишился ног и рук из-за того, что врач не смог правильно поставить ему диагноз. Об этом сообщает The Sun.

В январе этого года 24-летний мужчина почувствовал лихорадку и боль в челюсти. Как только ему стало хуже, он отправился в больницу и сдал кровь и мочу на анализ. Врач не заметил ничего опасного, принял недомогание за простуду и отправил пациента домой.

Позднее у Мораны началась рвота, температура тела поднялась до 39 градусов Цельсия, а на лице появились коричневые пятна. «Я чувствовал себя ужасно. Мои ноги страшно болели, казалось, будто они отморожены. Я снял носки и увидел, что коричневые отметины есть и на ногах», — рассказал испанец.

Он вернулся в больницу, и после проверки врачи обнаружили у него менингит. В течение двух дней инфекция распространилась по всему телу и, чтобы выжить, мужчине пришлось пережить ампутацию и рук, и ног.

В настоящее время Морана пытается собрать деньги с помощью краудфандинга на новые конечности. Он признается, что в прошлом был спортсменом и хотел бы вернуться к активной жизни.

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