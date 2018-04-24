Врач перепутал пациентов и продырявил ногу индийцу с травмой головы

В Индии старший врач государственной больницы в Дели случайно прооперировал ногу пациенту с травмой головы, пишет News 18.

Доктор перепутал пациентов и проделал отверстие в ноге индийца, получившего повреждения головы и лица вовремя аварии, чтобы вставить туда штифт. Главный врач больницы Аджай Бахл отметил, что процедура проводилась под наркозом, поэтому больной не осознавал, что с ним делают, и никак не мог этому помешать.

Как только руководство больницы узнало о произошедшем, пациенту провели операцию по извлечению штифта. Врачу, который совершил ошибку, разрешили проводить операции только в присутствии руководства.

В начале апреля сообщалось о канадском враче, который тайно оплодотворял собственных пациенток во время процедуры искусственного оплодотворения. На него подали в суд 11 человек, родители которых пользовались услугами врача. Результаты ДНК-анализа показали, что врач был их биологическим отцом.

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