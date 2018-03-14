Случайное сообщение помогло смертельно больному ребенку

Пользователи сети помогли многодетному отцу Тони собрать деньги на лечение ребенка после того, как тот неожиданно прославился, ответив на случайное сообщение. Об этом пишет Bored Panda.

В начале марта американка по ошибке отправила мужчине фотографию с новым нарядом. В ответ Тони похвалил выбор девушки, а также прикрепил снимок пятерых детей, которые подняли большие пальцы вверх. Забавная история моментально получила вирусную популярность в сети, а пост с перепиской незнакомцев набрал тысячи лайков и репостов.

Через некоторое время в комментариях отметился пользователь под ником @_Hedge. Он рассказал, что шестой ребенок по имени Кайзлер отсутствует на фотографии, потому что проходит лечение от лейкемии. К посту также прилагалась ссылка на страницу для пожертвований.

За считанные дни неравнодушные люди пожертвовали на лечение Кайзлера более 30 тысяч долларов, при этом в целях благотворительной кампании указывалась цифра 10 тысяч долларов. «Это гораздо больше, чем мы сами вложили за последние два года. Это удивительно», — заявил Тони в интервью с журналистами. Он также добавил, что все это время работал, но в последнее время столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

По словам Тони, его сын находится на лечении более года. Он уже прошел один курс химиотерапии. Врачи говорят, что у него хорошие шансы на выздоровление.

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