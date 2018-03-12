Американка случайно отправила фото незнакомцу и прославилась

Американка случайно отправила по неправильному номеру фотографию с новым нарядом и получила неожиданную похвалу от незнакомцев. Об этом сообщает Mashable.

Историей поделилась пользователь Twitter по имени Мэнди Миллер. Она рассказала, что ее подруга Синди хотела услышать мнение родных о платье, которое примерила в магазине. Несмотря на ошибку в номере получателя, девушка получила отзыв от совершенно незнакомых ей людей.

«Мне кажется, это сообщение предназначалось для кого-то другого. Моя жена не дома, поэтому я не могу узнать ее мнение. Но мы с детьми думаем, что вы выглядите потрясающе в этом платье! Вам обязательно нужно пойти в нем!», — ответил незнакомец, приложив к сообщению фотографию, на которой пятеро детей держат большой палец вверх.

Пост Миллер быстро обрел вирусную популярность: за несколько дней он получил более 170 тысяч ретвитов и почти 700 тысяч лайков. Благодаря неожиданной реакции чужой семьи Синди все-таки решила купить платье.

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