Женщина отыскала в семейном архиве фото молодого Киану Ривза и прославилась

Пользовательница Twitter из Канады опубликовала фотографию из школьного альбома своей матери, в котором видно, что одним из ее одноклассников был актер Киану Ривз.

По словам женщины, неожиданная находка была сделана во время одного из семейных обедов. Ее мама рассказала, что ходила с актером в одну школу. В доказательство она показала школьный альбом с фотографиями. Пользовательница с сожалением пояснила, что ее мать не была лично знакома с Ривзом.

Женщина стала знаменитой после того, как на снимок обратили внимание поклонники артиста в специальном сообществе на Reddit. В комментариях они поздравили женщину с тем, что теперь она стала куда ближе к актеру, чем раньше.

В интервью Daily Mail в 2008 году Ривз указывал, что ходил в четыре школы в канадском городе Онтарио.

Ранее в июне пользователей сети позабавило видео с Киану Ривзом, кричащим во время съемок фильма «Матрица: Перезагрузка». Один из пользователей отметил, что это более сильные эмоции, чем он привык видеть у актера.

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