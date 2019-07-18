Мужчина проучил неряшливого соседа-курильщика и нашел поддержку в сети

Пользователь Reddit под ником KushNcollardGreenz рассказал, что прислал соседу по почте мусор, который тот бросал на его клумбу. Комментаторы пришли в восторг от изощренной мести юзера.

По словам KushNcollardGreenz, по возвращении из полуторамесячного отпуска он обнаружил в своем саду 47 окурков. Единственным курильщиком поблизости оказался его сосед.

«Я пошел к нему домой и вежливо спросил, может ли он их убрать. Он сказал, чтобы я отвалил, и захлопнул дверь перед моим носом», — поделился пользователь. По его словам, ему пришлось самому, ползая на коленях, руками выковыривать окурки из грязи.

По признанию KushNcollardGreenz, сейчас он отправляет их соседу по почте с запиской «Не будь ослом, собери свой мусор». После 26-й «посылки» к нему в дом пришла жена соседа, которая извинилась за его поведение. «Он послал свою жену извиниться перед моей женой. У него даже не хватило чувства приличия, чтобы извиниться передо мной как мужчина перед мужчиной», — возмутился он.

Пользователь уточнил, что жена пришла в ярость от его поступка, назвав его мелочным, и потребовала немедленно прекратить. Юзер попросил комментаторов оценить его поступок.

Публикация набрала 28 тысяч лайков. Многие пользователи пришли в восторг от выдумки автора поста и назвали его месть эпичной. «Я курильщик и думаю, что это круто», — заявил один из них. Некоторые уточнили, что жена пользователя поступила неправильно, не поддержав его в этой ситуации.

Ряд подписчиков увидели в сложившейся ситуации метафору большой политики. «Мне нравится, что их жены действуют как послы, настоящий микрокосм международной политики и того, насколько они на самом деле мелочны», — заявил пользователь SOwED.

Ранее пользователи Reddit раскритиковали парня, который отказался платить за свою девушку в кафе. Они назвали его скупцом и жадиной.

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