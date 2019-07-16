В сети рассказали о самых пугающих находках под водой

Пользователи Reddit рассказали об испугавших их вещах, которые они обнаруживали под водой. Тред с их историями набрал 21,4 тысячи лайков и более пяти тысяч комментариев.

Многие рассказывали о встрече с огромными морскими хищниками. Юзер Liquidtacomeat вспомнил, как однажды рыбачил с друзьями и на крючок им попалась большая тигровая акула. При этом приятели вылезли из воды всего несколько минут назад и даже не заметили, как животное к ним подобралось.

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Handsomekiwiboy поделился случаем, когда на плотине в Новой Зеландии по неизвестной причине начали появляться трещины. Дайверы погрузились под воду, чтобы посмотреть, что произошло, и обнаружили там угрей размером с бревно. Они стали такими громадными из-за того, что не могли плыть дальше по течению и размножаться.

Некоторые натыкались на места преступления. Учитель по подводному погружению одного из пользователей однажды нашел тело мужчины с аквалангом, в котором была выключена подача воздуха. Позже выяснилось, что это сделала жена аквалангиста, задумавшая его убийство.

Юзер Count_dynamo нашел обмотанный цепью холодильник c несколькими привязанными к нему тяжелыми блоками. Когда его открыли, внутри оказались фарфоровые куклы. Khary19 обнаружил под водой больничную каталку, запутавшуюся в водорослях.

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