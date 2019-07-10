Бывшие заключенные рассказали о самых удивительных открытиях после освобождения

Пользователи Reddit поделились историями о том, какие вещи больше всего поразили их или знакомых после окончания долгого тюремного срока. Об этом они рассказали в треде, набравшем 52 тысячи лайков и 10 тысяч комментариев.

Больше всего бывших заключенных удивляли мобильные телефоны. Многие из них были задержаны, когда сотовые представляли из себя огромные аппараты и были не у каждого. По словам Bigmac22077, его коллега думал, что люди на улице пытаются с ним заговорить, и только спустя время понял, что они говорят по телефону.

Знакомого Littup1 потряс цифровой фотоаппарат. «Он купил себе какую-то старую, ужасную мыльницу и не мог ей нарадоваться», — вспоминал юзер. Также людей, долгое время побывавших за решеткой, изумляли компьютеры, возможность посмотреть фильмы на Netflix и развлечения с виртуальной реальностью (VR). «Когда мой друг надел шлем виртуальной реальности, он испугался, упал и сломал его», — написал FreezyFast20.

Кроме того, многим было сложно осмыслить повсеместное распространение социальных сетей. «Однажды я взял своего друга, только вышедшего из тюрьмы, в кафе. Он не мог поверить, что люди фотографируют еду, а потом постят фото в Instagram», — рассказывал Kwack250.

Часто бывших заключенных удивляли простые вещи. «Когда ты первый раз встаешь на ковер, это сложно описать», — делился своими чувствами Stuckondense. «Темнота, полная тишина, стулья с мягкими сидениями, возможность принять душ без сандалий и кровать, которая была мне по росту», — вспоминал Bmjslider.

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