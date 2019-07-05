Оптическая иллюзия с пляжем поставила зрителей в тупик

Пользователь соцсетей с ником Nayem опубликовал в Twitter оптическую иллюзию, запутавшую многих других юзеров. Его пост также был размещен на Reddit, где набрал больше 27 тысяч лайков.

«Если вы видите пляж, небо над океаном, камни и звезды, вы художник, но это не картина. Это нижняя часть гаражных ворот, которые нужно отремонтировать», — написал Nayem в подписи к изображению.

Большинство людей признавались, что видят на картинке пляж, и только потом уже ворота. «Мне до сих пор сложно представить, что это не морской берег», — делился своими ощущениями один из юзеров. «Наверное, я художник, потому что смотрел на изображение десять минут, прежде чем понял, что к чему», — писал другой.

Один из комментаторов объяснил такой эффект когнитивным искажением под названием «предвзятость подтверждения» (confirmation bias). По его словам, когда человек видит первые строчки в подписи к фото, в которых говорится про пляж, его мозг видит именно это и считает такую точку зрения правильной. Затем, когда секрет иллюзии раскрывается, мозг не сразу изменяет видение человеком изображения.

Ранее, в конце мая 2019 года, в сети стало популярным изображение вывески, тень которой заставила людей вспомнить о магии.

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