В рекламе стирального средства от телезвезды разглядели странную деталь

Британская телезвезда Викки Паттисон опубликовала в своих профилях в Facebook и Instagram фотографию в рамках рекламы стирального средства Lenor, но пользователи соцсетей обратили внимание на странную деталь — разницу в размере ног женщины.

Звезда телешоу MTV Паттисон на снимке сидит рядом со стиральной машиной, держа в руках емкость с новым продуктом от Lenor. В описании говорится, что благодаря ему спортивный костюм телезвезды «пахнет невероятно свежо» и «делает процесс стирки практически веселым».

Однако пользователи соцсетей увидели в первую очередь не чистые вещи Паттисон, а разницу в размере ног. Один из пользователей Instagram указал, что размеры правой и левой ступни не совпадают. Тем не менее это была лишь оптическая иллюзия — часть ноги телезвезды была внутри штанов, из-за чего показалось, что она меньше по размеру.

«Похоже у тебя маленькая, детская правая нога», — написал другой пользователь. Сама Паттисон отреагировала на комментарий пользователя, ответив: «Хаха, и правда похоже».

Нашлись и те, кто выступил против таких публикаций, объяснив, что подобные средства для стирки плохо влияют на окружающую среду. «Я люблю твои позитивные флюиды, но подобное отталкивает меня», — добавила одна из пользовательниц.

В феврале похожую оптическую иллюзию с ногой обнаружили пользователи у российской Instagram-блогерши Натальи Мишиной. Из-за чашки, которую она поставила на колено, создавалось впечатление, будто женщина демонстрирует протез ноги.

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