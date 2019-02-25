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Блогер случайно «лишилась» ноги

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Российский Instagram-блогер Наталья Мишина запутала своих подписчиков, опубликовав снимок со случайной оптической иллюзией. На снимке создавалось впечатление, как будто женщина демонстрирует протез ноги, хотя в действительности такой эффект создался из-за чашки, которую она поставила на колено.

Мишина выложила фотографию влезшего в бассейн сына, на которой были видны ее ноги. «У нас есть икеевский домик, но Мишка решил, что дом его — это бассейн», — гласила подпись под фотографией.

На правую ногу девушка поставила прозрачный стакан с чаем таким образом, что зрителям показалось, будто это соединительная часть искусственной конечности, которая крепится к ноге. Пользователи предположили, что блогер решила отстегнуть протез на время чаепития, и начали ей писать.

При этом автор сторис так и не смогла заметить, что именно ее подписчики приняли за протез. «Уже десятое сообщение про протез читаю и никак не пойму, где он», — отметила она.

Instagram-блог Мишиной посвящен материнским будням. Она публикует собственные снимки и фотографии с сыном, под которыми рассказывает различные истории, связанные с воспитанием ребенка и своими достижениями. У ее аккаунта более 370 тысяч подписчиков.

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