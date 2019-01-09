Премьер-министра Австралии подняли на смех за «левые» кроссовки на обоих ногах

Пользователи сети высмеяли премьер-министра Австралии Скотта Моррисона (Scott Morrison) за неумело отредактированное фото, на котором он был «обут» в два кроссовка с левой ноги. Комичный снимок породил флешмоб в соцсетях, сообщает CNN.

Изображение появилось на официальном сайте главы правительства. Чтобы скрыть грязную обувь на оригинальном изображении, помощники пририсовали чиновнику два левых белоснежных кроссовка. На их ошибку обратил внимание один из пользователей Twitter.

«История 2019 года: у нашего последнего ПМ классные белые кроссовки, прифотошопленные на ноги на его официальном сайте?! Да. Обычный парень. Наши налоги отлично работают», — написал он. Свой комментарий юзер сопроводил хештегом shoegate (обувь-гейт, — прим. «Ленты.ру»).

Этот разоблачительный хештег подхватили другие пользователи. Они принялись пририсовывать белоснежные кроссовки к официальным снимкам политиков. Один из них в шутку «короновал» премьер-министра фальшивой обувью.

Моррисон опубликовал в Twitter фото своих настоящих кроссовок и обратился к подчиненным с просьбой изменять другие проблемы в его внешности. «Сообщение для моего отдела: я не просил чистку обуви, но если вы обязаны пользоваться фотошопом, пожалуйста, сосредоточьтесь на волосах (их отсутствии), а не на ногах!», — написал он.

Также Моррисон добавил, что всегда надевает такую обувь, когда этого не требует дресс-код. Подписчики поддержали его и поделились снимками своих любимых поношенных кроссовок.

Ранее юзеры высмеяли председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера за то, что тот появился на публике в разноцветных ботинках. Некоторые приняли это за оптическую иллюзию.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!