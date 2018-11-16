Главу Еврокомиссии осмеяли за разные ботинки на встрече с журналистами

Twitter / MehreenKhn

Пользователи сети осмеяли председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера за появление на публике в разноцветных ботинках. Некоторые предположили, что разноцветная обувь — оптическая иллюзия, однако большинство решили, что это промах самого чиновника.

Видео с Юнкером в «разноцветных» ботинках опубликовал журналист издания Financial Times Мехрин Кн (Mehreen Khn) в Twitter. Он не обратил внимание подписчиков на промах чиновника, однако они сами заметили это. Ролик набрал несколько десятков тысяч просмотров.

На видео Юнкер уходит с пресс-конференции, на которой он встречался с репортерами. Видно, что неизвестная девушка пристально вглядывается в его обувь, однако отворачивается. Позднее во время прохода по сцене цвет ботинок чиновника становится практически одинаковым.

Пользователи Twitter активно спорили, продуман ли был образ Юнкера. Многие вспомнили слухи об алкоголизме чиновника, которые ранее распространялись в сети. «Новое видео демонстрирует председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которого преследуют слухи о том, что он закоренелый алкоголик, в обуви разных цветов во время публичного мероприятия», — прокомментировал ролик британский журналист Пол Джозеф Уотсон (Paul Joseph Watson).

«Это уже даже не смешно. Этот человек — лидер 500 миллионов европейцев. Запутавшийся Жан-Клод Юнкер появляется на пресс-конференции в одном черном и одном коричневом ботинке», — злился греческий политик Кристос Паппас (Christos Pappas).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!