Престарелый мужчина поматерился в эфире и вынудил ведущих извиняться

Youtube / Good Morning Britain

Предприниматель из Нидерландов Эмиль Рательбанд (Emile Ratelband) употребил нецензурное слово в эфире британского утреннего шоу Good Morning Britain, в результате чего ведущим пришлось извиняться. Фрагмент передачи доступен на официальном YouTube-канале.

69-летний Рательбанд недавно подал иск в суд с требованием позволить ему изменить возраст в документах. Мужчина пытается снова стать 49-летним, но голландские чиновники отказали в его просьбе. Рательбанда пригласили на эфир, где он объяснил свою точку зрения. Он утверждал, что трансгендерам разрешено менять пол, поэтому ему также должны позволить изменить дату рождения.

«Если ты родилась красивой маленькой девочкой, и сейчас ты такая же красивая, ты говоришь: я ощущаю себя мужчиной, я хочу иметь *** (член — прим. «Ленты.ру»)», — привел пример Рательбанд, употребив матерное слово в эфире.

Ведущие Пирс Морган и Сюзанна Рейд на миг смутились, но прервали мужчину. Через несколько секунд Морган попросил прощения у зрителей за грубое слово, произнесенное в эфире.

«Мы бы хотели извиниться перед всеми, кого оскорбил язык Эмиля», — заявил он. Рательбанд тоже несколько раз извинился, оправдав матерное слово тем, что приехал «с континента».

Ранее в сети выразили недовольство после шутки американского телеведущего и комика Пита Дэвидсона об одноглазом ветеране войны и политике Дэне Крэншоу. Мужчина в эфире заявил, что Крэншоу похож на киллера из порнофильма.

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