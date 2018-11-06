Телеведущий пошутил про одноглазого ветерана-«порноактера» и разъярил зрителей

Youtube / Saturday Night Live

Американский комик и соведущий вечерней программы Saturday Night Live Пит Дэвидсон (Pete Davidson) вызвал шквал критики после шутки об одноглазом ветеране войны. Фрагмент доступен на YouTube-странице передачи.

В эфире Дэвидсону предложили рассказать о впечатлениях от кандидатов на промежуточные выборы в США. Когда речь зашла о республиканце из Техаса Дэне Крэншоу (Dan Crenshaw) — бывшем военном, который потерял глаз во время войны в Афганистане, Дэвидсон пошутил: «Вы можете быть удивлены, узнав, что он [Крэншоу] является кандидатом в Конгресс от Техаса, а не киллером из порнофильма». Скорее всего, поводом для подобного высказывания послужила повязка на глазу, которую носит бывший военный.

Вскоре после эфира Крэншоу ответил на комментарий соведущего шоу в Twitter. Он написал, что ветераны не заслуживают того, чтобы их раны использовались как тема для плохих шуток.

Многие пользователи сети поддержали республиканца, обвинив создателей Saturday Night Live в бесчеловечном отношении к бывшим военным. Некоторые отметили, что отказываются смотреть шоу после подобных комментариев.

Ранее английский телеведущий Росс Кэмерон (Ross Cameron) пошутил о «косоглазых китайцах» в эфире передачи Outsiders и в итоге потерял работу.

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