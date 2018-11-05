Телеведущий рассказал о «косоглазых» китайцах в прямом эфире и лишился работы

Австралийский телеведущий программы Outsiders Росс Кэмерон (Ross Cameron) лишился работы после расистских замечаний в адрес китайцев. Об этом сообщает The Guardian.

30 октября на канале Sky News вышла программа, в которой Кэмерон обсуждал туристов, посещающих шанхайский парк развлечений.

«Если вы поедете в Диснейленд в Шанхае любым типичным утром на неделе, вы увидите 20 тысяч черноволосых, косоглазых, желтокожих китайцев, отчаянно пытающихся попасть в Диснейленд», — сказал Кэмерон.

Вскоре после инцидента исполнительный директор Sky News Пол Уиттакер (Paul Whittaker) выступил с извинениями за реплики журналиста. Он подчеркнул, что подобные высказывания неприемлемы в современном австралийском обществе. Уиттакер также добавил, что разорвал контракт с телеведущим.

Позднее Кэмерон решил извиниться перед всеми, кого могли задеть его комментарии относительно китайцев.

«Это был провал с моей стороны, определенно… У меня не было абсолютно никакого намерения оскорблять, но я рад извиниться за это, за всех, кто обиделся», — заявил бывший телеведущий.

В конце сентября американский телеканал Fox News уволил журналиста Кевина Джексона, который назвал жертв сексуальных домогательств лживыми уродинами. На своей странице в Twitter мужчина делал комментарии о женщинах, обвиняющих кандидата в Верховный суд Бретта Кавано в домогательствах.

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