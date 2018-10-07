Автор статьи о вилле Киселева в Крыму лишился работы

Крымского архитектора Владимира Мазурина уволили из строительной компании «Столица» после скандала с публикацией статьи о вилле гендиректора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле. Об этом Мазурин сообщил «Новой газете».

«4 октября разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополь. А я живу в Феодосии. Приехал — мне тут же говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По согласию сторон», — рассказал мужчина. Он добавил, что после случившегося у него сильно поднялись давление и уровень сахара в крови.

Скандал вокруг виллы Киселева разгорелся 1 октября, когда вышел новый номер феодосийской газеты «Город24» со статьей Мазурина. Весь тираж почти сразу же был изъят из продажи — его за свой счет выкупила главный редактор газеты Елена Войтова. Текст о вилле также пропал с сайта издания.

В публикации говорилось о реконструкции здания, которое обошлось его владельцу почти в 200 миллионов рублей. Автор писал, что дорогостоящий дом находится на оползневом склоне, и существует опасность, что в случае оползня он может съехать вниз. Имен архитектор не называл, но журналисты «Новой газеты» пришли к выводу, что недвижимостью владеет Дмитрий Киселев. Позднее телеведущий обвинил Мазурина в мошенничестве и вымогательстве, а также опроверг информацию о стоимости виллы.

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