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«Самый спокойный ведущий» отказался покидать студию из-за землетрясения

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@PDChina / Twitter

Китайский телеведущий Хи Кун (He Kun) решил продолжить выпуск новостей после того, как студия затряслась из-за сильных подземных толчков. Фрагмент эфира доступен на странице издания People’s Daily в Twitter.

Землетрясение магнитудой 5.1 прошло 31 октября в китайской провинции Сычуань, где располагалась местная студия новостей. Когда сотрудники телеканала почувствовали толчки, они запаниковали и попросили ведущего закончить съемку. Однако Кун оставался спокойным.

«Подождите, подождите. Пожалуйста, все сохраняйте спокойствие! Давайте сначала закончим съемку», — заявил невозмутимый журналист, в то время как камеру уже сильно трясло. Ролик быстро набрал вирусную популярность в соцсетях, а комментаторы прозвали Куна самым спокойным ведущим в мире.

Позднее в интервью для местных СМИ Кун извинился за свое поведение и заявил, что в подобных случаях люди всегда должны бросать все дела и искать укрытие, пишет South China Morning Post. Он рассказал, что не почувствовал землетрясение, когда коллеги подняли тревогу, поэтому оставался так спокоен. Вся студия эвакуировалась сразу же, как видео было снято.

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