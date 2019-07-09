Сотрудники психбольниц рассказали о самых невероятных выходках пациентов

Пользователи Reddit поделились историями о самых необычных поступках людей с психическими заболеваниями. Тред с их рассказами набрал 47 тысяч лайков и больше десяти тысяч комментариев.

Чаще всего пациенты больниц удивляли сотрудников тем, что они говорили. По словам Tchad78, одна 60-летняя женщина выходила из комнаты с голой грудью и приговаривала: «Мои соски, соски, для детей, пожалуйста». Другая женщина считала себя богом и каждую ночь клала себе под кровать коврик из ванной, потому что таким образом, по ее мнению, защищала себя от сотрудников, пытавшихся ударить током ее вагину.

Некоторые пациенты придумывали довольно хитрые планы побега. PMS_Avenger_0909 рассказал, что один мужчина попросил вазелин. Он разделся, намазался им и пытался вырваться из клиники. Охранники не позволили ему этого сделать, однако им было сложно поймать его, потому что все его тело было скользким.

Secretvillain вспомнил случай с бабушкой, которая мирно гуляла по саду рядом с больницей, а потом резко приставила стул к забору, взобралась на него и неуклюже перелезла ограду с криком «Пока, [мерзавки]». Спустя некоторое время ее нашли в городе, где она пыталась купить себе алкоголь.

Пациент GrampaBubblegumBalls ходил с приклеенными к стопам фото семьи, объясняя это тем, что так сохраняет близость с ними. Пользовательница Zaardo поделилась историей о парне, который бил кулаком в стену, пока не разодрал его в кровь. Таким образом он намеревался защитить медсестру от дьявола.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!