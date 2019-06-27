Названы способы повысить уверенность в себе

Пользователи Reddit рассказали о том, как им удалось стать более уверенными в себе. Своими историями они поделились в треде, набравшем больше шести тысяч комментариев.

Самым популярным советом стала рекомендация ходить в тренажерный зал. Один из юзеров признался, что тяжелая атлетика помогла ему избавиться от депрессии. По мнению Seadrase, уверенность в себе повышается благодаря правильно подобранной одежде, которая выглядит модно и красиво. Slunion_20 прибавил к этому то, что нужно всегда стараться держать прямо спину и говорить громко.

Пользователю Saint_Mateo помогла уборка в комнате. My_liquor-ish_life, в свою очередь, предложил застенчивым людям делать то, что обычно их пугает. «Когда вы выходите из зоны комфорта, вы учите себя, что можете справиться с гораздо большим количеством проблем, чем предполагали», — объяснил он. Mr_Bigums посоветовал ходить в одиночку в кино и кафе. «Таким образом вы привыкаете сами принимать решения и чувствовать себя комфортно вне зависимости от того, кто вокруг», — написал юзер.

Onesoggyhuman признался, что для него способом побороть неуверенность стало изучение нового навыка, потому что таким образом он почувствовал себя полезным. По словам Iammaxhailme, человеку необходимо перестать заходить на сайты, которые он посещает от скуки.

Еще один юзер обратил внимание на важность общения с другими людьми, которые могут указать на нужность неуверенного в себе человека. Другой пользователь рассказал, что перед сном каждый раз признается себе в любви.

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