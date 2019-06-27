Девушка предпочла веселый отдых похоронам и прослыла бессердечной

Пользовательница Reddit не поехала на похороны матери своего парня, мотивировав это тем, что ей больше хотелось отдохнуть со своей семьей. Об этом девушка с ником Veera28 рассказала в посте, набравшем больше двух тысяч комментариев.

По ее словам, мама парня, с которым она встречалась уже два года, умерла за несколько дней до ее отъезда на каникулы. Veera28 рассказала, что помогала возлюбленному в меру сил: готовила ему еду, убирала квартиру и утешала его. Однако она отказалась поехать на похороны, так как тогда не смогла бы отправиться в путешествие с семьей. Парень предлагал компенсировать ей часть расходов, связанных с отменой поездки, но девушка была непреклонна.

Она объяснила свое решение тем, что не очень близка с семьей парня. Его родственники живут далеко от них, и девушка общалась с ними лично только два раза в году. Также она сказала, что настроилась на поездку в Мексику с мамой, тетей и двумя сестрами, которую они планировали давно. Кроме того, женщинам было трудно совместить отпуска, а в этот раз у них это получилось.

Сестры настояли на том, чтобы Veera28 поехала, и девушка пропустила похороны. Парень признался, что не злится на нее, но разочарован тем, что она так поступила. В настоящий момент они продолжают жить вместе.

Большинство пользователей сети осудили девушку за ее решение. «Да, у вас выдалась единственная за год возможность отдохнуть, но смерть мамы случается раз в жизни. Для него это было худшее время, а ты выбрала развлечение», — писал один из юзеров. «Бессердечно и эгоистично», — возмущался другой.

Комментаторы объясняли Veera28, что было нехорошо веселиться, когда ее поддержка была нужна близкому человеку. Для лучшего понимания ситуации они предложили ей поставить себя на его место.

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