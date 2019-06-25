Невеста захотела провести свадьбу без подруги и была раскритикована в сети

Девушка с ником Stormborn рассказала на Reddit об обидевшем ее поступке невесты и нашла поддержку среди юзеров. По словам пользовательницы, подруга позвала ее на девичник, но не пригласила на свадьбу.

Stormborn призналась, что ожидала приглашения на церемонию, так как они с невестой были очень близки еще со школы, однако за полтора месяца до торжества приятельница отправила ей СМС, в котором объяснила, что из-за большого количества родственников не может ее пригласить на торжество, однако ждет на девичнике.

Пользовательница посчитала такой поступок оскорблением, предположив, что невеста пригласила ее на девичник лишь ради подарка. Кроме того, она выяснила, что остальные участницы девичника на церемонию приглашены. Она не стала скрывать своих чувств и написала подруге в резкой форме, что та повела себя грубо и непорядочно.

Некоторые друзья посоветовали Stormborn извиниться, оправдывая невесту тем, что она в состоянии стресса, однако большинство пользователей поддержали девушку и написали, что ее подруга в любом случае должна была соблюсти приличия.

«Если у нее на торжестве будет 200 человек, то какая разница, если прибавятся еще один или два. И очень грубо приглашать людей на события, предшествующие свадьбе, но лишать их права посетить саму свадьбу», — возмущался один из юзеров. «Я бы стал общаться с ней как со знакомой, а не с подругой. Она невоспитанная», — отметил другой.

В обновлении к посту Stormborn поделилась с подписчиками новостью о примирении с подругой. Она позвонила ей, извинилась и объяснила свою реакцию на ее поступок. Невеста в ответ сказала, что не ждала от нее подарков, а просто хотела, чтобы подруга хотя бы таким образом была причастна к большому событию в ее жизни.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!