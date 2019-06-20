Молодожены и гости рассказали о самых странных случаях на свадьбах

Американский телеведущий Джимми Фэллон (Jimmy Fallon) запустил в Twitter флешмоб, в рамках которого пользователи поделились самыми странными случаями на свадьбах.

Пользовательница Amy Pennza рассказала, что в день свадьбы в наряде невесты была не только она, но и ее свекровь. Девушка опубликовала фото, на котором видно, как две женщины стоят в одинаковых белоснежных платьях.

Юзер patman_vs_robin разместил снимок, на котором он попытался унести жену на руках с церемонии, но потерпел неудачу. «К счастью, это произошло уже после того, как она сказала "да"», — в шутку заметил он.

CarsonReibe рассказала, что во время первого танца молодоженов муж закрутил ее так, что она не удержалась и упала. Супруг не растерялся и присоединился к ней, опустившись на пол.

Диджей, работающий на свадьбах, поделился историей о недовольном отце жениха. «Во время тоста он сказал всем гостям: "Мой сын сделал все правильно в своей жизни, кроме женитьбы на этой тупой дуре". Он положил микрофон и вышел из зала», — вспомнил комментатор.

На свадьбу девушки с ником kidcadet пришел человек в костюме злодея Скелетора из мультсериалов и комиксов. По ее словам, в итоге во время схватки его победил американский рестлер Майк Фоули (Mick Foley) и церемония была спасена.

Ранее сообщалось, что гостья ушла со свадьбы своей подруги после того, как увидела, что в меню представлены разные блюда для мужчин и женщин. По ее словам, причина такой разделения крылась в крайне консервативных взглядах родителей жениха.

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