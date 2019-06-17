Невеста напомнила визажистке-лесбиянке об аде и отказалась от ее услуг

Пользователи Twitter поддержали женщину по имени Кристиан (Kristian), работающую визажисткой, после того, как невеста отказалась от услуг из-за ее гомосексуальности. Визажистка опубликовала скриншоты переписки с несостоявшейся клиенткой.

Невесте порекомендовали визажистку друзья. После разъяснения цен на услуги, женщина поинтересовалась, не лесбиянка ли Кристиан. Утвердительный ответ тут же стал причиной отказа от сотрудничества. «Ой, я не хочу, чтобы лесбиянка работала на моей свадьбе. Я посмотрела твой Facebook и не смогла определить, гетеро ты или нет», — ответила заказчица.

Кристиан заметила, что все понимает, и не стала скандалить. Однако клиентка решила продолжить общение. В следующем сообщении она отметила, что удивлена ориентацией Кристиан. «Ты же знаешь, что быть лесбиянкой — грех, не так ли? Я буду за тебя молиться, подруга. Мне жаль, что ты выбрала путь, который отправит тебя прямо в ад», — заключила она.

В своей публикации в Twitter Кристиан подчеркнула, что не намерена скрывать свою ориентацию и извиняться за нее. Запись получила более 37 тысяч ретвитов и более 169 тысяч лайков, визажистка получилась множество слов поддержки, а невесту раскритиковали. Большинство пользователей поразило, что невеста допустила возможность пригласить Кристиан на работу вновь, если та передумает насчет своей сексуальной ориентации.

Ранее парня высмеяли в сети за то, что он сделал предложение возлюбленной, используя в качестве подставки под обручальное кольцо бургер из «Макдоналдса».

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