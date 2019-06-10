Ревнивая невеста бросила бокал вина в лицо жениха и пошла под суд

В Великобритании ревнивая невеста бросила бокал вина в лицо возлюбленному и пошла под суд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 27 апреля в английском городе Олдем, графство Большой Манчестер. 37-летняя Натали Пропет (Natalie Prophet) пила алкоголь с Арчи Баркером (Archie Barker), с которым находилась в отношениях четыре года. Пара начала ссориться из-за общения молодого человека с другими женщинами, и отношения начали портиться.

Разгневанная Пропет ударила жениха по носу, после чего запустила ему в лицо бокал с вином. В результате на щеке Баркера осталась открытая рана длиной более двух сантиметров. Соседи услышали шум и, заподозрив домашнее насилие, вызвали полицию. Прибывшие на место полицейские увидели окровавленного мужчину и его перепуганную невесту, всю в слезах. Парамедики оперативно обработали раны пострадавшего.

«Я бросила ему в лицо бокал, — призналась тогда Пропет. — Поверить не могу, что я это сделала». Полицейские попытались взять у Баркера официальное заявление, однако он отказался писать жалобу на возлюбленную.

Против женщины возбудили дело и вызвали в суд. На слушании мужчина рассказал, что его невеста действительно разозлилась во время разговора и ударила его в нос правой рукой. Он добавил, что в другой руке у нее был бокал с вином, который она бросила ему в лицо. «Это было безрассудное нападение, она во всем раскаивается и сожалеет», — подчеркнул Баркер.

Судья назначил Пропет 180 часов неоплачиваемых исправительных работ. «Это поведение было для вас не характерно, и вы напали непреднамеренно. Вы признали свою вину, и я вижу, что вы раскаиваетесь искренне. К тому же ваш партнер желает, чтобы вас оправдали. Вы должны заботиться о ваших четверых детях. Соцработы помогут вам прийти в себя», — заключил судья Рекордер Эндрю Лонг (Recorder Andrew Long), вынося приговор.

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