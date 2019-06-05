Уличившая мужа в измене жена изощренно отомстила ему

В австралийском городе Сиднее разъяренная изменами мужа женщина разбила окно его автомобиля железной лестницей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 3 июня. Очевидцы утверждают, что австралийка решила отомстить супругу, заметив, что его машина припаркована у борделя.

«Я спускался по дороге, остановился и увидел, как эта женщина впихивает лестницу в окно», — рассказал заметивший австралийку мужчина в группе Humans of Bankstown в Facebook. Он же добавил, что так она отплатила супругу за измены с проститутками.

Комментаторы пошутили, что мужчина мог приехать в бордель, чтобы проверить трубы или проводку, а его ревнивая жена все неправильно поняла.

В конце мая сообщалось о колумбийке, изощренно отомстившей своему мужу за измену. Она поймала его с любовницей и заставила раздеться и прокатиться на крыше ее автомобиля по всему городу, чтобы заслужить ее прощение.

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