Жена вывела голого мужа на людную улицу в наказание за измену

В колумбийском городе Барранкилья обиженная жена заставила мужа прокатиться по людной улице без одежды в наказание за супружескую измену. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Она поймала мужчину с поличным, когда тот уединился в мотеле с любовницей. Женщина объявила, что простит супруга только в том случае, если он разденется догола, ляжет на крышу ее автомобиля и позволит провезти его по городу.

Мужчина согласился и сделал все, как велела жена. Необычное зрелище привлекло множество зевак, которые снимали обнаженного мужчину при помощи мобильных телефонов. В итоге полицейские арестовали изменника и обвинили его в нарушении общественного порядка.

В феврале сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу обнаженные мужчина и женщина были привязаны к дереву в наказание за супружескую измену. На место происшествия направили сотрудников полиции, которые освободили женщину и дали ей одежду.

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