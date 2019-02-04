Ревнивая девушка нашла способ уберечь возлюбленного от чужого внимания

Ревнивая девушка подарила возлюбленному футболку, способную, по ее мнению, уберечь парня от нежелательного общения с незнакомками. Совместную фотографию с парнем, демонстрирующим подаренную вещь, она опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

На снимке счастливая Холли Кокерилл (Holly Cockerill) выглядывает из-за спины молодого человека Карла Хеннана (Karl Hennan). Тот позирует в подаренной футболке с явно недовольным выражением лица. «Не думаю, что Карлу нравится новая футболка, которую я подарила ему на день рождения, — прокомментировала она размещенный пост. — Носи с гордостью, дорогой».

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«Если ты читаешь эти строки, ты уже чересчур долго пялишься на моего парня. Именно так я бы смотрела на тебя, будь я сейчас рядом с ним. Привет, я Холли, его ДЕВУШКА», — подписала Кокерилл принт на футболке. На фотографии, расположенной над текстом, девушка стоит полубоком в обтягивающем топе с обнаженными плечами.

Пост стал вирусным, собрав более десяти тысяч лайков и 1,3 тысячи комментариев.

Мнения по поводу подарка разделились. Одни пользователи сети посчитали Кокерилл слишком неуверенной в себе и назвали поступок «детским», другие же восхитились нестандартностью идеи. Третьи начали язвить, что «лучшая» основа для здоровых отношений — одержимость и неуверенность в себе.

В январе 2019 года сообщалось, как неожиданно возникшая сильная ревность к парню оказалась для британки Иви Мур (Evie Moore) предвестником энцефалита. В 2015 году она без видимых причин начала подозревать своего молодого человека в том, что он ей изменяет и переписывается с другими девушками. Вскоре врачи объяснили, что ее поведение было вызвано смертельно опасным заболеванием.

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