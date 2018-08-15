Ревнивый американец вступился за честь девушки и разочаровал ее

mirror.co.uk

Разъяренный американец ударил любовавшегося ягодицами его девушки мужчину, но она не оценила его поступок. На видео с камер наблюдения обратило внимание издание The Mirror.

Инцидент произошел в одном из магазинов техники города Линкольнтон, штат Северная Каролина. В ролике мужчина в красной кепке, облокотившись на прилавок, рассматривает формы девушки, которая общается с продавцом. На это обратил внимание ее молодой человек, окликнул наглеца и ударил его по лицу так сильно, что с него слетел головной убор. Посрамленный мужчина поспешил выйти из магазина.

Американка не оценила поступок парня и сочла его жестоким. «Да что с тобой не так? Пойди и извинись перед ним, пожалуйста», — попросила она ревнивого поклонника. Тот с неохотой направился к выходу из магазина.

В середине июля сообщалось об официантке, повалившей на землю притронувшегося к ее ягодицам посетителя. Позже девушка заявила, что мужчина находился в ресторане с женой и детьми.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!