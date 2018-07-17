Посетитель ресторана ощупал ягодицы официантки и поплатился

Пользователь Reddit опубликовал запись, на которой официантка повалила на пол мужчину, дотронувшегося до ее ягодиц. Автор ролика уточнил, что героиня — его двоюродная сестра.

На кадрах видно, как мужчина, проходя мимо официантки, притронулся к ней и пошел дальше. Девушка резко развернулась, дернула его за футболку и столкнула на пол. Судя по всему, она успела отчитать его, но что именно девушка говорила, неизвестно.

Пользователь Reddit уточнил, что убрал все упоминания ресторана, поскольку его владелец не хочет быть вовлечен в скандал. В ролике видно, что запись с камер видеонаблюдения была сделана 30 июня.

В комментариях юзеры возмутились поведением мужчины и начали обсуждать, почему некоторые люди считают допустимым притрагиваться к другим. В подписи к видео значится, что мужчину задержала полиция.

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