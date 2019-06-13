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Парень сделал предложение с помощью бургера и был осмеян в сети

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Пару высмеяли в сети после того, как девушка поделилась в Facebook тем, как ей сделали предложение. В качестве подставки под кольцо ее парень использовал бургер из «Макдоналдса», что не встретило понимания у интернет-комментаторов, пишет Mirror.

Будущий жених воткнул кольцо в булку «бигмака». Некоторые юзеры посчитали такой поступок молодого человека милым, однако большинство его раскритиковали. «Выглядит как МакКошмар. А еще меня беспокоит, что булка сухая за исключением одного мокрого пятнышка», — написал один из комментаторов. Другой предположил, что парень мог бы отвести невесту и в более дорогую сеть бургерных.

Некоторые в шутку задавались вопросом, можно ли было девушке съесть «бигмак», если она ответила «нет». Нашлись и такие пользователи, которые советовали другим парням прятать кольцо в наггетсах.

Ранее, в мае 2019-го, невеста получила поддержку в сети, когда пожаловалась на слишком дешевое обручальное кольцо. По мнению девушки, жениху стоило потратить на нее гораздо большую сумму.

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