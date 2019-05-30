Невеста обиделась на жениха за дешевое кольцо и получила поддержку в сети

Пользовательница сети спросила у посетителей Reddit, правильно ли она поступила, попросив своего жениха купить обручальное кольцо подороже.

По словам автора поста, он сделал предложение в дорогом ресторане и она согласилась, даже не рассмотрев подарка. Однако со временем девушка поняла, что ей не нравится драгоценность. «Оно выглядит очень дешевым, бриллиант малюсенький, и, честно говоря, выглядит как одно из тех колец, что продают в гипермаркетах», — пояснила юзер.

Позднее она узнала, что кольцо стоило 350 долларов (примерно 23 тысячи рублей). «Не буду врать, я была расстроена. У него не было долгов, потрясающая зарплата, и он не мог купить кольцо стоимостью его зарплаты за день», — описала невеста свое состояние.

Мужчина аргументировал такое решение тем, что можно будет потратить деньги на медовый месяц или жилье. Он согласился подыскать другое кольцо, но не более чем за 500 долларов (примерно 33 тысячи рублей).

Первоначально пользователи посчитали, что девушка не права и ее просьба — лишь попытка заполучить украшение подороже. На это в посте появилось уточнение, что невеста сама делала подарки любимому дороже, чем кольцо, и что он тратит гораздо большие деньги на свои удовольствия, вроде поездок в Лас-Вегас и вина. В результате некоторые юзеры пересмотрели свою позицию, посчитав, что в таких условиях жениху стоит обдумать возможность выбрать драгоценность подороже.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что ее возлюбленный намерен сыграть с ней свадьбу. Но он предлагает в качестве кольца то, которое покупал когда-то для бывшей девушки.

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