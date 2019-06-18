Невеста попросила гостью на свадьбе изменить внешность и была осмеяна

Пользователи Facebook высмеяли невесту, которая попросила гостью своей свадьбы изменить внешность. На инцидент обратил внимание таблоид Mirror.

Неизвестная новобрачная потребовала, чтобы ее знакомая перекрасила свои синие волосы в другой цвет и скрыла все свои татуировки, чтобы органично вписываться в стилистику мероприятия.

«Даже если ты просто нанесешь немного спрея или еще чего-то на свои волосы на один вечер. Я просто хочу, чтобы они выглядели идеально, и я могу послать тебе несколько вариантов хороших платьев с длинным рукавом, которые можно надеть, или просто надень куртку», — написала она.

Гостья был озадачена такой просьбой. По ее словам, перекрашиваться она не планировала. Также она отказалась надеть куртку или жакет с длинным рукавом, так как в теплый день ей было бы слишком жарко.

Невеста возразила, что такая несговорчивость плохо характеризует гостью. Она ответила, что не просит многого и совершенно не виновата в том, что той будет жарко. В качестве компромисса она посоветовала гостье замазать татуировки тональным кремом.

В итоге невеста предложила знакомой вовсе не приходить на торжество. «Ого, так что, если меня не хватит тепловой удар, значит, я вас не люблю, ребята?» — удивилась приглашенная. По ее словам, она не намерена ничего менять в своей внешности и, тем более, приобретать дорогие средства для тела.

Подписчики раскритиковали капризную невесту, назвав ее требования несправедливыми. Некоторые высмеяли ее, удивившись, что она лишилась подруги из-за глупых претензий. Комментаторы недоумевали, как должно было выглядеть мероприятие, для которого следовало скрыть татуировки.