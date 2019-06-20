Гостья ушла со свадьбы из-за меню и прослыла грубой

Гостья ушла со свадьбы своей подруги после того, как увидела, что в меню представлены разные блюда для мужчин и женщин. Как сообщает Daily Mirror, такое решение было принято из-за крайне консервативных родителей жениха.

По словам собеседницы издания, когда принесли разные меню — для мужчин и для женщин, — было видно недовольство гостей. Однако они не высказывали критику вслух.

Больше всего женщину удивило то, что и жених, и невеста «прогрессивнее» своих родителей — он работает в сфере женского здравоохранения, а она часто участвовала в акциях феминисток.

В рамках «гендерного меню» мужчинам на первое подавали ризотто с грибами, а женщинам — креветки. На второе были ростбиф или курица соответственно. «Мужским» десертом было выбрано пирожное «шоколадная бомба», а «женским» — клубничное бисквитное пирожное.

Гостья рассказала, что попробовала ризотто, но решила более не задерживаться и ушла с церемонии. Многие пользователи согласились, что такое разделение — не лучшая идея, но посчитали неправильным уйти со свадьбы.

«На свадьбе вы гостья, и думаю, что стоило оставить свои мысли при себе. Как должно быть было тяжело увидеть или узнать жениху и невесте, что вы ушли? Не лучшая память о свадьбе для них. Это было грубо», — написала одна из пользовательниц. Тем не менее были и те, кто поддержал гостью, подчеркнув, что подобное недопустимо, несмотря на то, что молодожены пошли на это ради родителей.

Ранее в июне пользователи Facebook высмеяли невесту, которая попросила гостью своей свадьбы изменить внешность, а именно — перекрасила синие волосы в другой цвет и скрыла все татуировки.

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