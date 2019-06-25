Рекламу единой карты петербуржца раскритиковали за сексизм

Авторов рекламы новой многофункциональной карты для жителей Петербурга обвинили в сексизме. На негативную реакцию обратило внимание «Би-би-си».

В видео, опубликованном во «ВКонтакте», многофункциональную карту сравнивают с идеальной женщиной. «Привет! Меня зовут "Единая карта петербуржца". И я — идеальная женщина. Я мудрая, сексуальная, смешная. А еще я не выношу мозг, а, наоборот, делаю твою жизнь легкой. Я возьму все заботы на себя», — говорит женский голос за кадром. Саму карту представили в виде девушки в платье.

Ролик собрал более 350 тысяч просмотров и множество негативных комментариев. Посмотревшие рекламу жительницы города поделились с «Би-би-си» своим мнением. Они согласились, что ролик носит сексистский характер. Им также не понравился сексуальный подтекст в рекламе карты. «Почему это происходит в концепте женщины, которая должна что-то дать?» — с недоумением отметила одна из посмотревших видео.

Многозадачность карты, которая может одновременно работать как проездной, банковская и скидочная карта, они оценили положительно.

После критики в комментариях видеореклама была удалена. На странице проекта «Единая карта петербуржца» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что креатив удален из общего доступа из уважения к пользователям. Причастность к созданию ролика никто так официально и не признал.

Ранее украинки подвергли критике слова президента страны Владимира Зеленского, назвавшего их туристическим брендом. По их мнению, украинский лидер таким образом проявил сексизм.

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