Зеленский назвал украинок брендом страны и навлек на себя их гнев

Украинки подвергли критике слова президента страны Владимира Зеленского, назвавшего их туристическим брендом. В соцсетях они запустили флешмоб #Ятобінебренд («Я тебе не бренд»).

Такое заявление глава государства сделал при посещении стартап-кампуса в Париже 17 июня. «Туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Это все есть, оно остается нашим брендом», — сказал он.

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В ходе флешмоба жительницы Украины выступили против сексизма, который, по их мнению, проявил украинский лидер, и потребовали извинений. Их также возмутил тот факт, что президент назвал их туристическим брендом наравне с национальными блюдами страны.

«Извинения ждут многие женщины на Украине, которые не ее бренд, а которые работают над ростом ВВП и продвижением украинского экспорта, привлечением инвестиций, улучшением имиджа Украины в мире», — подчеркнула бывшая замминистра экономического развития и торговли страны Наталья Микольская.

По словам туристического гида Хельги Топольски, подобные высказывания перечеркивают все ее попытки достойно представить страну. «Это новоизбранное чмо едет во Францию и говорит об украинских женщинах как о туристическом бренде. И меня-таки реально вкурвило!» — заявила она.

Некоторые начали сравнивать слова Зеленского с высказываниями предыдущих президентов — Виктора Януковича и Петра Порошенко. В поддержку флешмоба уже появились тематические футболки.

Гендерный советник украинского лидера Марина Бардина позднее разъяснила изданию «Повага», что Зеленский «точно не тот президент, который хотел бы, чтобы его страну воспринимали таким образом, как это интерпретируют в соцсетях». По ее словам, глава государства констатировал проблему восприятия Украины за рубежом и, наоборот, наметил шаги ухода от такого восприятия.

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