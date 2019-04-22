Популярного ведущего обвинили в сексизме

Подкаст The Joe Rogan Experience (JRE) американского комика и спортивного комментатора Джо Рогана (Joe Rogan) обвинили в том, что за последние 10 месяцев из 161 гостя лишь 14 были женщинами. Об этом говорится в исследовании некоммерческой организации Media Matters, которая определяет свою деятельность как всесторонний мониторинг, анализ и исправление консервативной дезинформации в американских СМИ.

Издание The Daily Dot посчитало, что такие данные для одного из популярнейших в мире подкастов говорят о «потрясающем отсутствии дайверсити», или отсутствии разнообразия гостей и тем. Рогана неоднократно подвергали критике за то, что он приглашал к себе в подкаст противоречивых персон. Среди них канадский психолог и профессор Джордан Питерсон (Jordan Peterson), «главный конспиролог Америки» и самый забаненный пользователь интернета Алекс Джонс (Alex Jones) и журналист и правый активист Майло Яннопулос (Milo Yiannopoulos).

Консервативный телеведущий Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) ознакомился с исследованием и выступил в защиту Рогана. «Если вы спросите Media Matters, то они скажут, что расстроены, так как Роган не думает о разнообразии. Конечно, правда совершенно противоположная. Роган популярен как раз потому, что он приветствует разнообразие мнений», — сказал он в эфире телеканала.

JRE — второй по загрузкам среди всех подкастов мира на устройствах Apple в 2017 и 2018 годах, в топе среди самых популярных подкастов в приложении Stitcher. У YouTube-канала Рогана, где публикуются видеозаписи подкастов, более пяти миллионов подписчиков. В сентябре 2018 года гостем ведущего стал Илон Маск, употребивший марихуану в прямом эфире.

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