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07:16, 9 июля 2026Ценности

Неузнаваемую внешность Адель на новых фото объяснили

Дерматолог Каменица: На внешность певицы Адель на новых фото мог повлиять ботокс
Мария Винар

Фото: David Davies / PA Images / Getty images

Сертифицированный врач-дерматолог Альма Каменица и пластический хирург Пол Банвелл объяснили неузнаваемую внешность британской певицы Адель на новых фото. Их комментарий приводит Daily Mail.

Каменица проанализировала последние снимки 38-летней знаменитости, которые были сделаны на Гран-при Великобритании. Доктор считает, что на внешность могли повлиять не только похудение, но и возможные инъекции ботокса. «Возможно, для разглаживания мимических морщин использовались такие деликатные процедуры, как ботокс. Однако небольшое количество дермальных филлеров или инъекций, стимулирующих выработку коллагена, могли помочь восстановить объем, который часто теряется после снижения веса», — пояснила она.

В свою очередь, Банвелл все же придерживается мнения, что на внешний вид Адель существенно повлияло экстремальное похудение. «Это один из примеров того, как существенные изменения тела могут естественным образом изменить пропорции лица, делая его более худым, а в некоторых случаях и старше, даже без каких-либо косметических вмешательств», — отметил хирург.

В июне 2024 года сообщалось, что после похудения Адель скупила все модели утягивающего белья любимого бренда.

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