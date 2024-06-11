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17:21, 11 июня 2024Ценности

Похудевшая Адель скупила все модели утягивающего белья любимого бренда

Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Британская певица Адель скупила все модели утягивающего белья любимого бренда. Об этом пишет Daily Mail.

По ее словам, она запаниковала, когда узнала, что марка Spanx перестала выпускать изделия для коррекции фигуры. В связи с этим исполнительница попросила своих друзей выкупить остатки товаров.

«Я ношу их с 16 лет, поэтому доверяю им. Это как половина моей жизни. Я знаю, что они несексуальны. Но мне нравится чувствовать себя в безопасности, когда надеваю их под платья», — призналась похудевшая на 45 килограммов артистка.

В феврале Адель ответила на слухи о неожиданных изменениях лица. Так, она призналась, что является обладательницей больших от природы губ.

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      Мария Винар
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