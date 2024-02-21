Британская певица Адель ответила на слухи о неожиданных изменениях лица. На соответствующее видео обратили внимание журналисты Page Six.

На размещенных кадрах 35-летняя исполнительница во время концерта в Лас-Вегасе вспомнила свое фото, которое вызвало споры в сети. На этом снимке звезду запечатлели в зрительном кресле во время баскетбольной игры с озадаченным выражением лица. Фанаты, в свою очередь, предположили, что артистка увеличила губы.

При этом Адель заявила, что в действительности была против, чтобы ее фотографировали на мероприятии, в связи с чем ее губы от эмоций приобрели неестесственную форму. «У меня от природы большие губы. Мне не нужны филлеры. Причина, по которой я выглядела так, заключалась в том, что я надулась, потому что меня снимали против моей воли», — объяснила она.

В июне 2023 года Адель рассказала об опасности утягивающего белья для здоровья. По словам знаменитости, из-за такого белья, которое она надевает под наряды, на ее теле появилась сыпь. Известно, что данный косметический дефект связан с грибковым поражением кожи и называется «зуд спортсмена».